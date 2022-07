Addio al cardinale Hummes, ispirò Bergoglio nel chiamarsi Francesco

globalist

4 Luglio 2022 - 19.14

Un uomo della Chiesa vicina ai poveri. E’ morto a 87 anni il cardinale Claudio Hummes, arcivescovo emerito di San Paolo del Brasile. A darne notizia «con grande dispiacere», come riporta Vatican News, il cardinale Odilo Pedro Scherer, arcivescovo metropolita di San Paolo, che in un messaggio invita a pregare «in segno di ringraziamento per la vita operosa del defunto cardinale, chiedendo a Dio di accoglierlo e donargli la vita eterna»

Era amico di Bergoglio e fu lui, quando fu eletto Papa, a suggerirgli il nome Francesco e a invitarlo a non dimenticare i poveri.

Lo rivelò Francesco stesso ai giornalisti il 16 marzo 2013: “Io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: `Non dimenticarti dei poveri!´. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi”.