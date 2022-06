Elon Musk si scaglia contro lo smartworking: "Tornate in ufficio o licenziatevi"

globalist

1 Giugno 2022 - 16.55

Elon Musk contro lo smart working. Sembra un controsenso, eppure il capo di Tesla ha intimato ai suoi dipendenti di tornare quanto prima a lavorare in ufficio.

“Tornate in ufficio o lasciate”. È l’ultimatum lanciato da Elon Musk ai manager di Tesla. Lo smart working “non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo agli operai degli stabilimenti”, ha affermato Musk in una email riportata da Bloomberg. Il patron di Tesla ha poi precisato: “L’ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro”.

La mail che il ceo di Tesla avrebbe inviato martedì ai manager della società è trapelata sui social, scatenando le polemiche. Musk non ha ancora confermato la sua autenticità, però ha affrontato l’argomento su Twitter. Un follower gli ha chiesto: “Hey Elon, molte persone stanno parlando della mail, vuoi dire qualcosa a chi pensa che lavorare in ufficio sia un concetto antiquato?” e lui ha risposto: “Dovrebbero far finta di lavorare altrove”.