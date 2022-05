3 tipi di packaging in vetro

globalist

30 Maggio 2022

In un mondo in cui ci si dirige verso la strada della sostenibilità è opportuno trovare soluzioni sempre più in linea, anche per quanto riguarda le confezioni dei profumi, per le bevande e per gli alimenti. Esistono tante soluzioni sostenibili e durature nel tempo, realizzate in materiali resistenti. Le bottiglie in vetro di Vetroelite ne sono un esempio: personalizzabili in base ai gusti della persona, sono solide ed esteticamente belle. In base al tipo di utilizzo cambierà la forma della bottiglia e il design. Vediamo di seguito 3 esempi di packaging in vetro che si possono utilizzare per un’attività commerciale come un negozio, un bar o un ristorante.

Packaging in vetro per bevande

Le bottiglie in vetro per le bevande, rispetto a quelle in plastica, non vanno mai buttate ma vengono riempite continuamente e riutilizzate. Oltre ad essere più sostenibili sono anche molto belle esteticamente e si possono adattare a qualsiasi tavola, dato che sono del tutto neutre. Il vetro è un materiale fine ed elegante, che riesce a valorizzare qualsiasi tavolata rendendola speciale, soprattutto in caso di feste e pranzi importanti. Una bottiglia realizzata in vetro può contenere diversi tipi di bevande ma solitamente si utilizza per l’acqua e per il vino. Possono essere usate anche per contenere olio, aceto o liquori, ma in questo caso avranno un design differente, più sottile e progettato per far rimanere intatte tutte le proprietà. Alla bottiglia si può abbinare il tappo giusto, ermetico e fine, che può essere scelto in base alla personalizzazione della bottiglia. Le bottiglie per bevande possono essere realizzate in varie grandezze ed essere decorate con scritte particolari, per renderle davvero uniche. Ad esempio possiamo applicare il logo della nostra attività, per aumentare la brand reputation.

Packaging in vetro per alimenti

I barattoli in vetro per alimenti aiutano a sbarazzarsi del packaging in plastica e ad avere tutto ciò che ci serve a portata di mano. Essendo trasparenti, possiamo organizzare i barattoli con alimenti diversi e distinguerli facilmente. Ad esempio, possiamo classificare differenti tipi di pasta o cereali e applicare un’etichetta personalizzata per ogni barattolo, in cui possiamo trascrivere il nome del prodotto e i tempi di cottura (nel caso siano previsti).Il packaging per alimenti non deve essere solo bello e pratico ma deve anche saper proteggere le proprietà organiche degli alimenti, rendendo più semplice anche il processo di confezionamento. Per rendere i prodotti ancora più particolari possiamo personalizzarli con la grafica, con delle decorazioni e chiusure particolari. In base al tipo di alimento possiamo progettare una grafica o un colore differente per distinguere i prodotti visivamente.

Packaging in vetro per profumi

Quando compriamo un profumo con esso viene venduto anche il packaging in vetro che solitamente è personalizzato con il nome del brand. Il profumo e la confezione vanno sempre di pari passo nel marketing perché il packaging deve saper comunicare l’essenza di quella fragranza. Ma se il profumo volessimo crearlo da soli? Dove potremmo conservarlo? Esistono le bottiglie in vetro per profumi, che possono essere personalizzate a piacimento. In questo modo possiamo realizzare un prodotto unico nel suo genere e stupire i clienti con dei prodotti particolari. Un profumo esclusivo ha bisogno di un packaging altrettanto esclusivo per poter essere valorizzato: il vetro è il materiale giusto per questo perché è fine e raffinato. Oltre ai profumi per la persona si possono imbottigliare anche i profumi per ambienti: il giusto design permette di esaltare le fragranze e le note del prodotto, quindi è importante scegliere quello più adatto. In questo modo l’ambiente domestico potrà essere sempre profumato, nascondendo anche i cattivi odori che provengono dall’ambiente esterno.