Perché le recensioni sono così importanti in rete?

24 Maggio 2022 - 17.46

Ormai con un paio di click otteniamo velocemente informazioni su qualunque cosa semplicemente digitando il nome di ciò che ci interessa sul nostro smartphone. Il web è una fonte inesauribile di nozioni ed immagini che ci consente di conoscere anche dettagliatamente luoghi vicini e lontani, senza che ci spostiamo di un solo metro.

Le informazioni che la rete ci mette a disposizione sono di ogni genere: di carattere geografico, turistico, scientifico, notizie di cronaca oppure gossip, politica nazionale ed internazionale. Un ruolo sempre più importante ricoperto dal web è rappresentato dal mondo delle recensioni ovvero ovvero dei giudizi espressi direttamente da clienti e utenti sul tal albergo, piuttosto che ristorante o località di villeggiatura.

Infatti, tutti noi facciamo molto affidamento sulle recensioni lasciate da altre persone che hanno visitato quel luogo prima di noi, che hanno già soggiornato in quell’albergo dove avremmo intenzione di prenotare per il prossimo week end, che hanno già assistito a quello spettacolo teatrale o già cenato in quel ristorante.

Il verdetto dei commenti degli altri utenti non lascia scampo all’oggetto della recensione. Infatti, capita sovente che al termine della lettura delle recensioni ci orientiamo verso un’altra struttura o addirittura un’altra località.

L’ombra delle recensioni aleggia anche sopra la testa di tutte le attività commerciali, in tutti gli ambiti, dalla piccola o grande distribuzione, dallo studio dentistico al solarium, dal centro estetico alla parrucchiera.

In fondo, la recensione che scriviamo oggi sul web è il passaparola 2.0. Non è cambiata l’essenza del contenuto delle informazioni trasmesse, che si basano sempre sul libero parere soggettivo del singolo cliente, però trattandosi di internet e quindi con una schiera infinita di lettori, risulta tutto molto più amplificato.

Ogni giudizio scritto in rete a proposito di una località oppure di un’attività commerciale, tanto in positivo quanto in negativo, ha un eco immenso. Pertanto, se sono state pubblicate recensioni negative o comunque non totalmente positive, queste impatteranno mille volte di più sull’immagine dell’attività e sull’opinione che ci eravamo fatti su un luogo che volevamo visitare oppure su quel prodotto che volevamo acquistare. Le recensioni riguardando anche il mondo dello spettacolo, quindi teatro, cinema, musica, nonché della cultura. Con la recensione si esprime la valutazione su un’opera letteraria, scientifica o artistica, si esprime il giudizio sul nuovo album di un cantante oppure su un film. Da non dimenticare, però, che c’è anche il fenomeno delle recensioni false da cui bisogna stare sempre molto attenti e che spesso minano la fiducia degli utenti.

Attenzione alla veridicità delle recensioni

Sentiamo parlare di recensioni verificate ma cosa sono? Si tratta delle recensioni che sono state verificate, attraverso appositi software, allo scopo di rilevare eventuali fake cioè commenti non aderenti alla realtà. Affidarsi a chi offre questo servizio di verifica delle recensioni è importante per il professionista e per il titolare di qualunque attività commerciale, per tutelarsi da attacchi scorretti della concorrenza.

Il modo migliore per ottenere gratuitamente recensioni verificate, cioè commenti sinceri dai propri clienti, è proprio quello di chiedere direttamente a loro, al termine della prestazione o dopo l’acquisto del bene, di scrivere il commento su come giudicano la qualità di ciò che hanno pagato.

Per l’utente finale che legge le recensioni per orientarsi nella sua scelta, le recensioni verificate rappresentano la garanzia che le informazioni che si stanno leggendo corrispondono alla realtà.

Siti internet dedicati alla recensione di servizi, prodotti, viaggi

Sono nati diversi siti dedicati appositamente alla stesura di recensioni su prodotti, servizi, viaggi, sul mondo della ristorazione e dell’accoglienza turistica etc. Per il mondo dei giochi, ad esempio, esistono siti web dedicati alle recensioni dei migliori casino aams. Ma potrebbe essere lo stesso se pensiamo ai tantissimi siti che si occupano di recensire prodotti di elettronica o di qualsiasi altro genere che aiutano gli utenti, ad esempio, a scegliere in modo più consapevole il modello di smartphone più adatto alle proprie esigenze.