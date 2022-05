Chi è Fabio Ognibeni, il falegname artigiano inventore delle Opere Sonore

globalist

7 Maggio 2022 - 16.48

Fabio Ognibeni è un imprenditore artigiano, vive in Trentino Alto Adige e si dedica a un’attività estremamente particolare. La ditta Ciresa, di sua proprietà, lavora da più di 35 anni nel campo del legname dedicato alla “risonanza”. Gli abeti rossi della Val di Fiemme erano usati per costruire le casse armoniche già dal XVI secolo, dai migliori liutai dell’epoca, e Ognibeni prosegue la tradizione.

La sua specialità sono le tavole armoniche e le catene per pianoforti e clavicembali. Le opere d’arte costruite dalla ditta di Fabio fanno il giro del mondo, sono già più di 180mila le tavole armoniche per pianoforti vendute in giro per il pianeta.



Fabio Ognibeni è diventato famoso anche grazie a una particolare invenzione, quella delle Opere Sonore. Si tratta di veri e propri oggetti di design in legno che suonano, con un sistema appositamente progettato che legge la musica da qualsiasi periferica, regalando un’esperienza d’ascolto senza precedenti.