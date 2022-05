Chi è Danilo Ragona, il creativo che recupera le vecchie carrozzine e le trasforma in oggetti di design

globalist

7 Maggio 2022 - 16.48

Danilo Ragona è innanzitutto un creativo, progettista diplomato e cresciuto nella scuola Pininfarina, è uno sportivo e un viaggiatore, un documentarista e un attivista: insomma, definirlo in poche parole sarebbe riduttivo. Danilo è però conosciuto soprattutto per una sua geniale intuizione.

Nel 1999 è rimasto coinvolto in un incidente stradale, che lo ha paralizzato dalla vita in giù, costringendolo a spostarsi con la sedia a rotelle. E proprio da quest’oggetto è nata la sua idea: dalla creazione di una carrozzina multifunzione e adatta a più superfici, Danilo ha pensato bene di riciclare le vecchie sedie a rotelle che vengono abbandonate in discarica.

Ma non solo: le sue capacità creative, oltre a ridare nuova vita alle vecchie sedie a rotelle, le hanno adattate ai gusti e alle tendenze del momento, rendendoli oggetti utili e molto ricercati.

Da qui nasce il progetto Custom Regeneration, un’idea che promuove l’economia circolare, riducendo al massimo gli scarti e regalando a chi ne ha più bisogno, un mezzo di locomozione all’avanguardia e di tendenza.