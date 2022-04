Pasqua e pasquetta, il clima potrebbe riservare qualche spiacevole sorpresa

globalist

16 Aprile 2022 - 11.57

Preroll

Nel weekend di Pasqua torna un clima più rigido, con temperature al di sotto della media stagionale e qualche raffica di vento di troppo che potrebbe rovinare i picnic. Dal giorno di Pasqua i venti freschi da Nord-Est soffieranno anche sul Centro-Sud. Nelle prossime ore un fronte freddo velocissimo, proveniente dalla Finlandia, manterrà cieli nuvolosi al Centro-Nord con temporali più probabili dal Triveneto verso la Lombardia e in serata anche sul Basso Lazio; nel frattempo un ciclone libico, associato anche a temporali sul Sahara, provocherà un parziale peggioramento tra Sicilia e Calabria con qualche piovasco. A Pasqua farà decisamente più freddo: ovunque assisteremo a un `tracollo´ termico, anche di 10 gradi. Il cielo al mattino sarà coperto al Sud e nuvoloso anche su Piemonte e parte del Centro, poi migliorerà rapidamente al Centro-Nord con condizioni in prevalenza soleggiate ma, come detto, fresche e ventose. Fino al mattino sarà possibile qualche rovescio al sud e, residuo, tra Basso Lazio, Abruzzo e Molise; dall’ora del pranzo pasquale in poi maltempo verso Sicilia e Bassa Calabria, con piovaschi sparsi anche sul resto del sud, asciutto al Centro-Nord.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Pasquetta il cielo sarà in prevalenza soleggiato, ma con qualche nuvola sparsa dalle Alpi alla Trinacria. In particolare si prevede un cielo coperto con acquazzoni residui su Sicilia e bassa Calabria fino al mattino, poi il tempo sarà in miglioramento ovunque; qualche `batuffolo di vapore´ potrà comparire tra il Triveneto e l’Umbria e sul Basso Tirreno.

Middle placement Mobile

Sabato 16

Dynamic 1

Al nord: soleggiato, dal pomeriggio temporali sparsi con grandine, più probabili su Triveneto e Lombardia. Al centro: nubi in parziale aumento con isolati possibili rovesci entro sera sul Lazio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria.

Domenica 17

Dynamic 2

Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato ma con venti tesi da nord-est. Al sud: instabile con piogge sparse, più probabili e intense su Calabria e Sicilia; ventoso e più freddo.

Lunedì 18

Dynamic 3

Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato, nubi residue tra Abruzzo e Molise. Al sud: variabile fino al primo mattino con locali residui piovaschi poi in miglioramento ma localmente ventoso. Tendenza: da mercoledì 20 tempo in peggioramento per l’arrivo di un ciclone da ovest, traiettoria della perturbazione ancora da definire.