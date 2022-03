Francesco tuona contro la guerra e parla di 'aggressione' contro l'Ucraina

globalist

27 Marzo 2022 - 12.44

Guerra in Ucraina, Francesco tuona ancora contro la guerra e parla apertamente di aggressione all’Ucraina: “È l’ora di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia prima che sia la guerra a cancellare la storia”. Papa Francesco all’Angelus di oggi torna a esortare che tacciano le armi in Ucraina e nel mondo. “Rinnovo il mio appello- ha detto accorato- Basta, ci si fermi, si lavori per la pace, tacciano le armi”.

Il Vangelo

l Vangelo della Liturgia di questa domenica narra la cosiddetta parabola del figlio prodigo. Essa ci porta al cuore di Dio, che sempre perdona con compassione e tenerezza. Ci dice che Dio è Padre, che non solo riaccoglie, ma gioisce e fa festa per il suo figlio, tornato a casa dopo aver dilapidato tutti gli averi. Siamo noi quel figlio, e commuove pensare a quanto il Padre sempre ci ami e ci attenda. Ma nella stessa parabola c’è anche il figlio maggiore, che va in crisi di fronte a questo Padre. E che può mettere in crisi anche noi”. Lo afferma il Papa dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano prima di recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini convenuti in Piazza San Pietro.

“Infatti, dentro di noi c’è anche questo figlio e, almeno in parte, siamo tentati di dargli ragione: aveva sempre fatto il suo dovere, non era andato via di casa, perciò si indigna nel vedere il Padre riabbracciare il fratello che si era comportato male – continua il Papa – Protesta e dice: ‘Ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando’, invece per ‘questo tuo figlio’ addirittura fai festa”.