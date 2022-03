Eurojackpot: il gioco paneuropeo compie 10 anni e si rinnova

globalist

25 Marzo 2022 - 17.26

Parliamo di Eurojackpot il popolare gioco presente in 18 Paesi europei, tra cui l’Italia, e che nel 2022 compie 10 anni.

Nel suo primo decennio di storia, Eurojackpot ha fatto sognare moltissimi giocatori europei con i premi milionari distribuiti, pari a un totale di oltre 247 milioni di euro e, proprio in occasione dell’anniversario della sua comparsa, si rinnova offrendo ai propri appassionati una serie di entusiasmanti cambiamenti. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

La storia di Eurojackpot: le tappe fondamentali

La storia di Eurojackpot ha radici che risalgono a ben più di 10 anni fa e precisamente al marzo del 2005, quando cominciano i lavori di progettazione di una nuova lotteria multinazionale in seguito al successo di EuroMillions.

Il primo accordo per il lancio dell’Eurojackpot viene ufficialmente firmato nel 2011 a Helsinki, in Finlandia, tutt’oggi sede delle estrazioni del popolare gioco: la prima versione di gioco nella storia della lotteria vide la partecipazione di sei Paesi. Dalla seconda in poi, insieme a Finlandia, Germania, Estonia, Danimarca, Slovenia e Olanda, ci fu anche l’Italia.

Il primo fortunato vincitore del Jackpot, della cifra di 19,5 milioni di euro, è stato un giocatore tedesco. Tutt’oggi la Germania è lo Stato dove la fortuna ha bussato più spesso: vanta, infatti, ben 52 vincite di Jackpot.

La Spagna si unisce al gioco il 30 giugno del 2012. Gli Stati partecipanti raggiungono il numero di 14 il 1° febbraio 2013, con l’adesione di Norvegia, Svezia, Islanda, Lettonia, Lituania e Croazia. Nell’agosto dello stesso anno viene vinto il primo Jackpot in Italia, per l’esattezza a Carate Brianza (MB) e l’importo è di 15.541.392 milioni di euro.

Il 10 ottobre 2014 si aggiungono Repubblica Ceca e Ungheria, mentre la Slovacchia comincia a proporre il gioco dal 9 ottobre 2015. Con l’adesione della Polonia il 18 settembre 2017 si raggiunge l’attuale numero dei Paesi partecipanti, 18.

Cosa cambia con la nuova formula

La nuova formula è in vigore dal 25 marzo ed è frutto di un restyling importante del gioco, a cominciare dal Jackpot europeo che passa dalla cifra massima di 90 milioni di euro, all’importo ancora più vertiginoso di 120 milioni di euro.

Anche il numero delle estrazioni settimanali aumenta. Accanto alla consueta estrazione del venerdì, che viene effettuata appunto tutti i venerdì a Helsinki alle ore 21 locali (le 20 di Roma), ne viene predisposta una seconda, il martedì, sempre nello stesso luogo e alla stessa ora.

Non cambiano, invece, le modalità di gioco, ad eccezione di un fattore: il numero degli Euronumeri, che passano da 10 a 12. Rimane invariata, invece, la giocata minima, che ammonta a un importo di 2€.

Il funzionamento del gioco si basa, come nella classica formula del concorso, sull’indovinare combinazioni vincenti di numeri nell’ambito di 12 categorie, le quali vanno dal 5+2, che permette di vincere il Jackpot milionario, fino al 2+1.

Le possibilità di vincita aumentano e si passa da 1 su 26 a 1 su 32: si tratta di una variazione importante, frutto del lavoro alla base del restyling di Eurojackpot.

Eurojackpot: dove si gioca (e si vince) di più in Italia

La fortuna ha le sue proprie regole, o meglio, a governarla è un principio pressoché universale: è sempre la sorte stessa a decidere a quale porta bussare. In Italia Eurojackpot è un gioco apprezzato in tutto lo Stivale, senza particolari differenze da Nord a Sud.

Al Belpaese la dea bendata ha sorriso tre volte, infatti il Jackpot milionario è stato centrato in tre occasioni. La prima vincita del premio più ambito del concorso, come abbiamo visto, è stata realizzata nel Nord della Brianza, mentre le altre due sono state messe a segno nel Sud della penisola: nel 2018 in provincia di Palermo, a Valledolmo, con un Jackpot di 18 milioni di euro, e in provincia di Potenza, a Rionero in Vulture, nel maggio del 2020, quando il Jackpot ha superato i 33 milioni di euro. Per il momento, quindi, la dea bendata sembra aver dato più spazio al Sud Italia rispetto che al Nord.

L’Italia si colloca comunque al settimo posto della classifica dei Paesi più vincenti, per quanto riguarda il Jackpot, a pari merito con Slovenia e Ungheria. E chissà che in questo 2022 non ci si possa aspettare qualche altra vincita milionaria realizzata ancora in Italia!