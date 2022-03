Cambio all'ora legale: domenica 27 marzo lancette avanti di un'ora

globalist

24 Marzo 2022 - 16.19

Il cambio all’ora legale è vicino: domenica 27 marzo infatti le lancette saranno spostate un’ora in avanti: a prezzo di un’ora di sonno in meno, potremo di nuovo godere di un’ora di luce in più.

Il cambio all’ora legale è vantaggioso da molti punti di vista: secondo Terna, la società italiana che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale grazie all’ora legale c’è stato un risparmio di circa 450 milioni di kWh di energia. Si tratta di una quantità equivalente al consumo medio annuo di elettricità di circa 170 milioni di famiglie.

L’abolizione del cambio dell’ora, nell’Unione Europea, è ancora oggetto di dibattiti politici. Nel 2018 la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica aperta sulle disposizioni relative all’ora legale, tra cui poneva un quesito su un’eventuale abolizione del cambio dell’ora.

Ad oggi, permane il cambio dell’ora e l’Italia continuerà con questo regime, poiché, come gli altri Paesi dell’Europa meridionale, è convinta della sua utilità. Senza il cambio dell’ora in estate, infatti, il sole sorgerebbe tra le 4 e le 5 di mattina, sprecando, in questo modo, molte ore di luce.