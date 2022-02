Bitcoin e Una Birra, C'è Un Bar Per Condividerne La Passione

globalist

21 Febbraio 2022 - 13.57

Preroll

Le criptovalute sono un territorio inesplorato per molti messicani, ma progetti innovativi come il Bitcoin Embassy Bar nella capitale messicana stanno cercando di cambiare questa situazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Bitcoin Embassy Bar è nato dall’idea di creare spazio in cui la comunità Bitcoin e coloro che sono coinvolti nella blockchain e nella criptovaluta possono incontrarsi più regolarmente che con convegni o conferenze”, ha detto a Efe Lorena Oritz, co-fondatrice del bar insieme a David Noriega

Middle placement Mobile

Situato nel quartiere Roma di Città del Messico, il locale assomiglia a qualsiasi altro bar che offre birre, bibite e hamburger.

Dynamic 1

Entrando, tuttavia, si possono subito notare le decorazioni ispirate a Bitcoin, tra cui una luce al neon a forma di simbolo della criptovaluta, nonché un bancomat Bitcoin, rivelano il suo tema centrale unico.

Istituito nel 2018, il bar ha eretto segnali di avvertimento contro le attività fraudolente e fornisce una vasta letteratura sull’uso della criptovaluta.

Dynamic 2

Una stanza al piano superiore funge anche da sala conferenze e conferenze per lezioni gratuite sull’argomento.

Oritz ha affermato che mentre la maggior parte della clientela del bar è già esperta nell’ecosistema delle criptovalute, altri senza alcuna conoscenza precedente vengono per curiosità.

Dynamic 3

L’uso di Bitcoin è in aumento in Messico

Uno studio condotto su 27 paesi dalla società di sondaggi Finder nel dicembre 2021 ha posizionato la contea al 14° posto in termini di proprietà di criptovaluta.

Dynamic 4

Bitso, una piattaforma messicana per acquistare, vendere e utilizzare criptovalute, ha impiegato cinque anni per raggiungere il milione di utenti, che ha raggiunto nel 2020.

Sono bastati solo 10 mesi per raggiungere i 2 milioni, tre mesi per raggiungere i 3 milioni e due per raggiungere i 4,2 milioni di utenti che ha attualmente.

Dynamic 5

José Luis González Birlain, un cosiddetto catalizzatore di criptovalute di Bitso, ha detto a Efe che l’aumento è stato esponenziale.

Usare criptovalute è facile, basta iniziare registrandosi su una piattaforma online come Bitcoin Buyer, per esempio. Chi è nuovo può leggere le Bitcoin Buyer recensioni per capire come funziona e i risultati che si possono ottenere.

“Direi che siamo ancora nelle prime fasi del settore, abbiamo ancora molto da sviluppare, ci sono molte persone che il settore deve assumere. È appena iniziato, eppure la diffusione è piuttosto forte”.

Oltre ad attrarre un numero crescente di utenti, le criptovalute si stanno ramificando in diversi settori che spaziano dall’arte ai videogiochi.

González ritiene che la natura decentralizzata della valuta contribuisca alla sua natura democratica.

L’entusiastica diffusione delle criptovalute negli Stati Uniti rafforza il mercato messicano, che a sua volta aiuta aziende come Bitso e Bitcoin Embassy Bar, che offre una mano a coloro che desiderano essere coinvolti.

Due parole su Bitcoin

Il bitcoin è sempre stato volatile e il 2022 non ha fatto eccezione a questa tendenza generale. Nel 2018, Bitcoin è sceso dell’80% dopo aver raggiunto un massimo di $ 20.000. C’è stato un prelievo simile a partire dal 2013 e proseguendo fino al 2015. Bitcoin si è ripreso, ma non prima che alcuni trader di bel tempo si siano esauriti in perdita.

Su questo punto, non fa differenza se possiedi Bitcoin, o un prodotto Bitcoin “istituzionale” come il Purpose Bitcoin ETF (TSX:BTCC.B).

Se non riesci a sopportare un crollo dell’80%, forse cerca un investimento non crittografico per il tuo portafoglio. La volatilità del bitcoin è leggendaria e un trend rialzista a lungo termine non significa che non venderai in perdita.

Successivamente, abbiamo la pressione normativa. In generale, le normative sulle criptovalute stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo. La Cina ha quasi bandito le criptovalute e altri paesi le stanno regolamentando in una misura o nell’altra. In Canada, gli scambi ora devono segnalare i dati dei clienti alle autorità fiscali.

Regole simili vengono implementate altrove. Tutto ciò porta via quella che una volta era una delle principali attrattive della privacy delle criptovalute. Potrebbe anche togliere parte della domanda. Nel 2021, c’erano una serie di storie sui divieti di criptovalute in Cina e Bitcoin generalmente è caduto subito dopo ciascuno di essi.

Sembra probabile che gli investitori in criptovalute siano sinceramente preoccupati per la pressione normativa e per coprire le loro scommesse.