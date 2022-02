globalist

7 Febbraio 2022 - 19.46

Preroll

I casinò sono un luogo basato sulla fortuna in cui la maggior parte delle persone si reca per divertirsi. Nonostante ciò, alcuni personaggi particolari hanno cercato un modo per portare maggiormente la fortuna dalla loro parte, ottenendo quelle che oggi sono considerate le vincite nelle case da gioco più elevate della storia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In passato, i giocatori hanno vinto grandi somme di denaro in locali fisici. Oggigiorno, gran parte dell’attività di gioco si è spostata su siti web. Importante sottolineare che chiunque stia cercando i migliori casinò online del 2022 per usare una delle strategie presentate sotto dovrebbe pensarci due volte. Tutte le tecniche presentate hanno funzionato negli anni in cui sono state usate, ma sono completamente inutili per il gioco a distanza, basato completamente sulla fortuna.

Middle placement Mobile

4 vincite nelle case da gioco che hanno segnato la storia

Dynamic 1

1) Joseph Jaggers – Montecarlo

Joseph Jaggers è una persona passata alla storia per aver causato un breve collasso della banca di Montecarlo a seguito della sua vittoria giocando alla roulette. Essendo un meccanico, si accorse che tutte le ruote utilizzate nei giochi avevano alcuni difetti di fabbrica, andando a influenzare le probabilità dei numeri. Dopo aver analizzato accuratamente le ruote, riuscì a vincere circa un milione e mezzo di franchi in una settimana. Questo attirò l’attenzione della casa da gioco che prima pensò di spostare le roulette per evitare che Jaggers sapesse la posizione esatta di quelle difettose e poi verificò minuziosamente i difetti, regolando meglio tutte le ruote all’interno della casa da gioco. Dopo queste modifiche Jaggers non riuscì più a vincere usando tale strategia.

Dynamic 2

2) Archie Arkas – Chicago

Archie Arkas era un appassionato di diverse attività di gioco, tra cui poker e dadi. Proprio il gioco di carte lo portò a perdere grandi somme di denaro nel 1992, tanto che si racconta dovette richiedere un prestito per risanare la sua posizione finanziaria. Nonostante ciò, essendo un assiduo giocatore decise di tentare ancora una volta la fortuna a Chicago, giocando a poker. Dopo una striscia vincente, decise di puntare tutto sui dadi, arrivando a vincere circa 17 milioni di dollari in un solo giorno. Importante sottolineare che Arkas finì in bancarotta più volte a seguito del suo vizio di gioco.

Dynamic 3

3) Richard Jareki – Sanremo

Richard Jareki è un personaggio diventato famoso in Italia negli anni ’60 per le vincite al casinò di Sanremo. Il giocatore riuscì a sfruttare i difetti di fabbricazione per vincere circa 600 milioni di lire, una grande somma per l’epoca. La casa da gioco italiana prese la decisione di vietargli l’ingresso per sempre, soprattutto perché le altre persone dentro la sala iniziarono a seguire le sue stesse puntate.

Dynamic 4

4) La bande del Ritz – Londra

La banda del Ritz potrebbe sembrare un gruppo di criminali, tuttavia, si tratta di persone che hanno realizzato delle vincite considerate totalmente legali, semplicemente perché all’epoca della vittoria non erano ancora presenti delle leggi rigide che vietano quanto messo in pratica. Nello specifico, utilizzarono delle telecamere e dei sensori per analizzare il lancio della pallina nella roulette da parte del croupier oltre che il movimento della ruota stessa. Combinando questi fattori, riuscirono a vincere circa 1 milione e mezzo di sterline in due giorni. Questo episodio è uno dei motivi per cui i dispositivi elettronici sono vietati nei pressi dei tavoli della roulette.

Dynamic 5

Queste erano quattro delle vincite nelle case da gioco più elevate nella storia. Ancora una volta, sconsigliamo di provare qualsiasi metodo presentato sopra dato che le vittorie dipendono sempre e solo dalla fortuna.