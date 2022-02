Il Sinodo tedesco chiede al Papa di rivedere il celibato dei preti: ecco cosa dice il documento

globalist

4 Febbraio 2022 - 14.57

Sarebbe una vera e propria rivoluzione nel mondo ecclesiastico. Il percorso sinodale tedesco ha approvato un documento con il quale pur esprimendo apprezzamento per il valore del celibato sacerdotale si propone però di chiedere al Papa un suo allentamento, ovvero un ripensamento del celibato obbligatorio. Il documento sottolinea il valore del celibato come stile di vita per i sacerdoti ma chiede l’ammissione dei sacerdoti sposati nella Chiesa cattolica romana da parte del papa o, visto il peso del tema, di un Concilio.

