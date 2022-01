Abrignani sui no-vax: "Come andare in moto senza casco a folle velocità"

globalist

9 Gennaio 2022

Il Covid, attraverso la variante Omicron, sta camminando molto rapidamente in Italia e secondo molti virologi, già nelle prossime settimane, si potrebbero vedere delle maggiorazioni nei casi già fra un mese.

“Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2.500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco”.

Lo ha detto il prof. Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico al Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24.

“Nella popolazione over 50 per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale ci sono oltre 2milioni e 200 mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle morti. In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati. Sono morti che potevano essere evitate”, ha aggiunto Abrignani.