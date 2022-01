Torna la bufala 'India sta facendo' su WhatsApp: cos'è e perché non c'è da preoccuparsi

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

È tornato a girare su WhatsApp una catena allarmista dal titolo ‘India sta facendo’, in cui si avverte di un video che se aperto formatterebbe il cellulare in 10 secondi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratta di una bufala in cui sono già cadute tante persone. Il testo della fake news dice: “Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il file si chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora l’hanno detto anche ai telegiornali”.

Middle placement Mobile

Non c’è nessun video e non c’è nessun pericolo e ovviamente anche la notizia dei contagi in India non ha alcun valore scientifico. Si tratta soltanto dell’ennesima catena partita da non si sa bene dove e che si fermerà non si sa bene quando.