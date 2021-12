Bergoglio a fianco dei rifugiati: "San Giuseppe protegga chi fugge da guerra e fame e apra i cuori di chi può aiutarli"

globalist

29 Dicembre 2021

Ancora poche ma significativa parole per riaffermare una volta di più che i migranti non sono solo delinquenti, terroristi, spacciatori o stupratori (come vengono descritti da molti sedicenti cristiani razzisti nel cuore) ma anche persone che fuggono da guerre, violenza, miseria e fame.

“San Giuseppe, tu che hai sperimentato la sofferenza di chi deve fuggire per salvare la vita alle persone più care, proteggi tutti coloro che fuggono a causa della guerra, dell’odio, della fame. Guida i loro passi e apri i cuori di coloro che possono aiutarli”.

Lo ha scritto in un tweet Papa Francesco che proprio stamane aveva dedicato alla figura di San Giuseppe e al suo coraggio nel salvare Gesù con la fuga in Egitto, la catechesi nel corso dell’udienza generale. Una occasione che era servita al Pontefice anche per rinnovare il suo appello in favore di migranti e rifugiati.