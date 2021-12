Incredibile, oggi è Natale e la Ue non ce l'ha tolto come avevano predetto Salvini e Meloni

globalist

25 Dicembre 2021

Avete presente la leggenda (leggenda perché storicamente è un falso) di coloro che temevano la fine del mondo con l’arrivo dell’anno mille?

Racconti di gente disperata in preghiera che da un momento all’altro aspettava chissà cosa e che invece al sorgere del sole del primo gennaio si trovo inaspettatamente ancora viva e vegeta.

Si potrebbe dire, mutuando questa leggenda storica, che nella notte appena trascorsa centinaia di sovranisti incallisti si siano radunati in qualche cantina aspettando la fine del Natale, visto che i loro capi – Salvini e Meloni in testa – avevano rotto le scatole a destra e a manca dicendo che la Ue avrebbe impedito di festeggiare il Natale.



Ci vogliono togliere in Natale, avevano detto a destra e a manca sperando di fare breccia tra i beoti – sempre di meno – che vanno dietro alle loro studidaggini.

Poi uno si sveglia e scopre che è il 25 dicembre, giorno in cui Santa romana chiesa festeggia il Natale.

E deve essere stato come per gli uomini dell’anno mille che si sono ritrovati vivi e sulla terra, sollevati per la mancata fine del mondo.



Oggi è Natale, dunque.Il Papa ha pronunciato l’Urbi e Orbi senza che l’esercito europeo (che ancora non c’è) arrivasse in piazza San Pietro per fermare tutto, abbattere l’albero natalizio e senza che poliziotti, milizie, vigili urbani, siano andati a Parigi come a Bruxelles come a Berlino e ovunque a chiudere le Chiese.

Niente niente la litania sovranista al grido del ‘vogliono toglierci il Natale’ fosse solo una delle tante menzogne che si dicono da quelle parti sovraniste?

Noi l’avevamo detto che era una bufala sovranista

Personalmente ho fatto un giro e ho chiesto a molti miei amici di farlo in città.

Ho visto ovunque addobbi natalizi e alberi di Natale; ho visto negozi in cui di vendono le statuette del presepio senza che ci sia alcun divieto di metterli in commercio.

Ho visto le chiese aperte e perfino sacerdoti, frati e monaci circolare liberamente indossando i loro bai religiosi senza che nessuno abbia loro ordinato di toglierseli.

Ho visto che non ci sono agenti di polizia o milizie schierate intorno a piazza San Pietro – territorio vaticano – per impedire a romani e pellegrini di uscire facendo una sorta di blocco navale (per quanto sulla terraferma) e creando un cordone politico-sanitario contro la Santa Sede che si ostina a celebrare in Natale.

Non ho visto orde di ‘selvaggi’ intorno alle chiese a fare pipì o a far passeggiare maiali come segno di disprezzo, che quello è un primato che tutti lasciano volentieri a Calderoli e alle sue provocazioni contro i fedeli musulmano.

Non ho visto una polizia anti-religiosa che impedisca alla gente di andare a messa, ci avere catenine con le immagini dei santi o crocifissi, né ho visto o avuto nozione di leggi o decreti che aboliscano il Natale come festività e stabiliscano di deportare nei vagoni piombati i cristiani che lo festeggiano. Addirittura al Colosseo non risulta che ci siano spettacoli con i cristiani catturati nelle retate in parrocchia dati in pasto ai leoni per far divertire i turisti.

In altre parole: non ho visto nulla e nessuno che neghi il Natale.

Semmai ho visto molti reazionari che ostentano rosari, crocifissi, presepi e invocano la Vergine Maria negandone lo spirito di umanità e accoglienza. Che hanno multato i sacerdoti che davano da mangiare ai senza tetto, che omaggiano altri sedicenti cristiani che si circondano di fili spinati. In pratica ho visto sedicenti cristiani che negano Cristo. Questo sì. E di questo c’è di che preoccuparsi.