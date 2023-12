Guerra di Gaza, le verità disvelate

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

24 Dicembre 2023 - 20.02

Globalist ha seguito sin dal primo giorno, la guerra di Gaza a 360 gradi, offrendo ai lettori un servizio di livello, in termini di quantità e di qualità dell’informazione. Il detto “chi si loda, si sbroda” va sempre tenuto in conto, ma è giusto – d’altro canto a quasi fine anno è tempo di bilanci – dare atto a Gianni Cipriani, fondatore e direttore di questo sito giornalistico, di aver realizzato un prodotto che, con forze e disponibilità limitate, riesce a competere – i riconoscimenti di qualità lo confermano- con le grandi corazzate del web d’informazione.

Un marchio di fabbrica di Globalist, è accompagnare la notizia con approfondimenti che permettono al lettore interessato di farsi una idea più completa possibile di eventi complessi come sono i conflitti che segnano il nostro tempo. Questo è tanto più vero su Israele e Palestina.

Globalist ha scritto di Gaza, della tragedia di un popolo sotto assedio da decenni, quando Gaza era scomparsa dai radar dei media e di una stampa “distratta” e mainstream quanto ad un sostegno acritico all’”unica democrazia del Medio Oriente”.

I lettori di Globalist conoscono la tragedia di Gaza molto, molto prima, del 7 ottobre. Conoscono la “sofferenza della normalità”, il sopravvivere in (improbabili) tempi di pace.

Continueremo a scavare dentro le notizie. Lo abbiamo fatto, e continueremo su questa strada, avvalendosi del contributo preziosissimo dei più autorevoli analisti mediorientali, come le firme storiche di Haaretz, baluardo dell’informazione indipendente, a schiena dritta, d’Israele.

Deporre le armi

Il coraggio di andare controcorrente è uno dei tratti distintivi di Haaretz. L’editoriale che vi proponiamo ne è l’ennesima conferma:

“Il numero di palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra il 7 ottobre è ora di circa 20.000, secondo i dati rilasciati dal Ministero della Salute di Gaza (che è controllato da Hamas) giovedì.

Ciò equivale a circa l’1 per cento della popolazione di Gaza. E quel numero non include le numerose persone che sono scomparse e si pensa siano sepolte sotto le macerie degli edifici distrutti.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, più di due terzi delle vittime sono donne e bambini. Anche se queste cifre sono imprecise, Israele non ha presentato cifre contrarie. L’establishment della difesa stima che circa un terzo delle vittime siano membri di Hamas. Ciò rappresenta un danno senza precedenti per i civili non coinvolti.

Un rapporto investigativo del New York Times il mese scorso ha rilevato che le morti civili a Gaza durante l’attuale guerra stanno aumentando più velocemente di quanto non abbiano fatto durante le guerre americane in Iraq, Afghanistan e Siria. E un nuovo rapporto di quel giornale ha detto che durante le prime sei settimane di guerra, Israele ha sganciato bombe da una tonnellata sul sud di Gaza almeno 200 volte, anche se le forze di difesa israeliane e il governo israeliano avevano dichiarato Gaza meridionale uno spazio sicuro per i civili.

L’Idf si è sforzata di esortare gli abitanti di Gaza a spostarsi verso sud. “Vai a sud”, ha detto loro ripetutamente il portavoce dell’Idf Daniel Hagari. Ma il rapporto del New York Times mostra che il sud non era in realtà sicuro.

L’IdF – che ora sta anche conducendo manovre a terra nel sud di Gaza, dove non c’è stata alcuna evacuazione di massa della popolazione – ha l’obbligo di apportare gli adeguamenti necessari per ridurre i danni ai civili non coinvolti. Deve anche tenere conto della situazione umanitaria a Gaza: la fame, le malattie, la carenza di acqua, cibo e medicine, il fatto che le persone non hanno case in cui tornare, e le infrastrutture distrutte.

Bisogna fare una distinzione più netta tra colpire i terroristi di Hamas e danneggiare i civili non coinvolti, anche alla luce del fatto che 129 ostaggi israeliani c sono detenuti a Gaza.

Allo stesso tempo, Israele deve andare avanti con un accordo per il rilascio degli ostaggi ed essere pronta a pagare nella valuta necessaria sia di giorni aggiuntivi di cessate il fuoco che di rilascio dei prigionieri palestinesi.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant hanno ripetutamente affermato che la pressione militare su Hamas fa ammorbidire le sue richieste e portare al ritorno degli ostaggi, ma la realtà non è in linea con le loro aspettative.

Finora, la massiccia offensiva in corso non ha prodotto alcun risultato per quanto riguarda gli ostaggi; ha portato solo all’interruzione dei colloqui sul loro rilascio. Portare a casa gli ostaggi è uno degli obiettivi supremi della guerra. Il governo non ha il mandato di abbandonare gli ostaggi, né esplicitamente né implicitamente”.

Una disparità incolmabile

A scavare dentro questa considerazione è uno dei più accreditati, equilibrati, analisti israeliani: Amos Harel.

Quella che ci offre è una disamina articolata, puntuale, che Globalist presenta in due parti.

Annota Harel: “Esiste una grande disparità, quasi incolmabile, tra la comprensione che le forze di difesa israeliane sono già nel bel mezzo del dispiegamento per la terza fase della guerra a Gaza e ciò che i decisori politici stanno proiettando verso l’esterno.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu dichiara spesso che la guerra contro Hamas continuerà per sempre, dare o prendere. Tutto ciò che manca è che lui citi il suo defunto rivale-friend Yasser Arafat, e dica che chiunque non sia d’accordo con lui è invitato a bere dal mare a Gaza. Ma allo stesso tempo, sembra che i vari posti di comando della Direzione delle Operazioni dello Stato Maggiore Generale, così come il Comando Meridionale, il Comando Settentrionale e le divisioni competenti, si stiano già preparando un cambiamento significativo a gennaio.

La necessità di un rifacimento di base è legata al dispiegamento in corso di centinaia di migliaia di riservisti e, di conseguenza, all’enorme onere imposto all’economia, ai soldati di riserva e alle loro famiglie. L’Idf non sta abbandonando la guerra, ma ha una chiara percezione del quadro emergente. Sarà necessario apportare una serie di aggiustamenti e alcuni dei riservisti dovranno essere rimandati a casa, al fine di continuare la guerra nel nuovo formato.

Anche così, l’esercito sta progettando di scaricare i soldati da alcune delle unità con un ordine di chiamata nelle loro mani – in altre parole, la notifica di un ulteriore mese di servizio durante il prossimo anno – senza la certezza che questa sarà la fine della storia. I riservisti non hanno avuto un peso così grande dalla guerra del Libano del 1982.

Nel quadro di questi aggiustamenti, l’intenzione è quella di propendere per la creazione di una zona di cuscinetto all’interno della Striscia di Gaza, che allontanerà il pericolo immediato dalle comunità di confine israeliane, che sono ancora abbandonate (e per molti di loro, sarà necessario molto tempo per annullare i ampi danni causati da Hamas nell’attacco terroristico del 7 ottobre).

Allo stesso tempo, il carattere dell’attività dell’esercito cambierà gradualmente. Invece di detenere la maggior parte dell’area della Striscia di Gaza settentrionale e una parte relativamente piccola del sud con quattro divisioni, saranno attuate operazioni che comportano incursioni mirate, che saranno effettuate dalle brigate dell’esercito regolare, contro le restanti roccaforti di Hamas.

Ogni operazione di questo tipo – e secondo l’esercito, ce ne saranno molte – sarà accompagnata da una fitta busta di abilità che saranno fornite dallo Stato Maggiore, dall’Aeronautica e dalla comunità dell’intelligence. Allo stesso tempo, i riservisti del Comando Nord saranno apparentemente dimessi e sostituiti da unità regolari. Continueranno a rafforzare il confine con il Libano finché non esisterà una soluzione per il confronto con Hezbollah lì.

Il calendario a cui l’Idf si sta predisponendo si sta preparando rimane “flessibile”. Questo ha a che fare con le considerazioni politiche di Netanyahu, su cui torneremo più tardi, ma anche con il ritmo lento con cui stanno procedendo i combattimenti. Brig. Gen. (res.) Moshe (Chico) Tamir ha coordinato la preparazione delle unità dell’Idf per una guerra a Gaza negli ultimi anni, e nel momento in cui sono scoppiate le ostilità, due mesi e mezzo fa, ha iniziato a formulare i nuovi piani.

Nel 2005 ha pubblicato un libro che riassume gli anni di lotta contro Hezbollah nella zona di sicurezza di Israele nel sud del Libano. L’ha intitolata, in ebraico, “Guerra non letterata” (ufficialmente chiamata “Guerra non dichiarata” dall’editore ebraico). Il tempo è un elemento critico in ogni piano militare, ma a Gaza le cose procedono in modo diverso. Non c’è una vera pressione dall’alto sulle divisioni e sulle brigate per rispettare un calendario rigido. E in ogni caso, come accade spesso nella guerra di terra e soprattutto nel combattimento in un’area costruita, ogni stima si rivela essere una previsione ottimistica, quando in pratica il compito richiede il doppio o tre volte più lungo della pianificazione originale prevista.

La manovra di terra, come viene definita nell’Idf, a Gaza è iniziata otto settimane fa, ma nelle ultime settimane la maggior parte dei progressi delle forze israeliane – contrassegnati sulle mappe con frecce blu – è stato limitato a movimenti minori. Questa settimana è iniziata un’operazione per prendere il controllo dell’area di Daraj-Tuffah nella sezione nord-orientale della città di Gaza, e la maggior parte dell’attività in altri due punti caldi nella striscia settentrionale – il campo profughi di Jabalya e il quartiere Shuaiaiyeh di Gaza city – è stata completata. Tuttavia, l’Idf è stata cauta nel dichiarare la loro conquista, limitandosi all’annuncio che l’esercito aveva ottenuto il controllo delle aree.

Con lo stesso approccio, l’esercito ha parlato quasi dall’inizio della guerra del suo obiettivo di smantellare le capacità militari e governative di Hamas e non pretende di promettere la distruzione dell’organizzazione. I risultati sono impressionanti, e allo stesso modo la determinazione dei soldati. Ma il problema, ancora una volta, è la disparità tra le fioriture retoriche del discorso e la situazione sul terreno, che non sta avanzando al ritmo delle promesse dei politici.

Ci sono diverse ragioni per la lentezza: la preoccupazione per un gran numero di vittime, che obbliga un progresso cauto; l’attenzione su Khan Yunis per il perseguimento delle figure di alto livello di Hamas (un punto che l’Idf ha sottolineato pubblicamente negli ultimi giorni) e il desiderio di non fare del male agli ostaggi. Hamas detiene ancora 129 prigionieri, di cui circa 20 sono stati dichiarati morti dall’Idf.

Questo è un numero vasto, che preclude un tracciamento israeliano accurato della posizione di ciascuno di essi. La tragedia a Shujaiyeh una settimana fa, quando le truppe dell’Idf hanno ucciso tre prigionieri che erano riusciti a liberarsi, sta determinando un comportamento più cauto da parte delle forze israeliane.

Il risultato è un modello di lenta polverizzazione, lunga attesa e ulteriori ricerche, la maggior parte delle quali si concentra sulle centinaia di pozzi dei tunnel che sono stati localizzati. Alcuni degli ingressi alle aree dei tunnel sono difesi con accanimento da parte di Hamas e stanno provocando vittime nell’Idf. Per Israele, il problema di base rimane la divisione in “Gaza superiore” e “Gaza inferiore”. La leadership interna di Hamas e la maggior parte della forza di combattimento dell’organizzazione sono relativamente protetti nella rete di tunnel sotterranei.

Non ci sono riscontri nelle dichiarazioni dell’Idf che l’esercito stia inviando truppe in profondità nei tunnel. I soldati stanno entrando solo in un piccolo numero di tunnel, che vengono prima scansionati e isolati meticolosamente. I cani e le telecamere vengono calati nei tunnel e il fuoco delle armi è apparentemente implementato da lontano. Anche così, sarà molto difficile distinguere con sicurezza tra attaccare gli obiettivi – le figure senior di Hamas – e gli strati di scudi umani che hanno senza dubbio messo intorno a se stessi.

Questa settimana l’Idf ha annunciato di aver trovato tre complessi del tunnel di Hamas a Gaza City che l’esercito ha definito strategico in carattere. Ogni giorno che passa porta a casa il divario tra la conoscenza e la comprensione prebellica di Israele del vasto sistema sotterraneo che è stato costruito nella Striscia di Gaza e la realtà.

Sta diventando chiaro che Israele non aveva informazioni sufficienti su ciò che stava facendo il nemico. Questo gioca il ridicolo, che in retrospettiva diventa ancora più esasperante, del vanto da parte di Netanyahu e degli ufficiali dell’Idf che l’attacco alla “Metro”, ai tunnel sotterranei di Gaza, nell’Operazione Guardian of the Walls, nel 2021, ha portato a un cambiamento fondamentale nell’equilibrio di potere con Hamas.

Il capo dello staff dell’Idf all’epoca, Aviv Kochavi, si vantava persino all’inizio di quest’anno, in un discorso che ha tenuto all’Istituto di studi sulla sicurezza nazionale, che “il coronamento [era] la distruzione di 100 chilometri di [tunnel] nel progetto di punta di Hamas. Questa è la loro dimensione di combattimento. Non è un caso che istruiscono le loro forze speciali Nukhba: Resta a casa, non uscire.

E fino ad oggi non sanno cosa fare con questo progetto. Capiscono che da allora sono passati alcuni anni e che stiamo continuando a raccogliere informazioni, e probabilmente nella prossima guerra attaccheremo anche il progetto di terra che stanno cercando di riabilitare”. Nella guerra, Hamas ha confutato tutte le valutazioni qui citate, una per una.

Lo stato e l’esercito hanno imparato alcune cose da allora, in parte a causa della sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Tuttavia, il portavoce dell’Idf sta facendo uno sforzo considerevole per infondere fiducia al pubblico sui risultati della guerra, per mezzo di un’intensa sequenza di annunci emessi per la maggior parte della giornata, provenienti dalle arene della guerra. Tuttavia, l’effetto sul pubblico di questa campagna di consciousness-shaping sembra essere in calo.

I messaggi si ripetono, i rapporti non riguardano un evento che può essere percepito come un “punto di svolta” nella guerra, e allo stesso tempo c’è un costante gocciolamento di perdite quotidiane al fronte. Dal punto di vista dell’esercito, nel tempo il pericolo è che il pubblico perda fiducia nell’affidabilità degli annunci e sia scettico sul raggiungimento degli obiettivi della guerra.

Un membro anziano dello Stato Maggiore, quando gli è stato chiesto del progresso misurato della guerra, ha detto a Haaretz che deriva dalla natura complessa dei combattimenti e dalle molte complicazioni che ne derivano in un’operazione che comporta la scoperta e la distruzione di tunnel. Ha sottolineato che l’operazione Protective Edge (2014) a Gaza è durata 51 giorni, e in essa l’Idf ha eseguito solo una manovra a terra limitata a circa 1,5 chilometri di profondità, adiacente alla recinzione di confine, nella ricerca di tunnel di attacco.

Ha aggiunto che anche dopo che l’acquisizione di Shujaiyeh è stata completata questa settimana, i tentativi di Hamas di colpire le forze israeliane stavano continuando, anche se a un’intensità inferiore. Come in altri quartieri, l’esercito sta sistematicamente sradicando intere strade, una fila di case dopo l’altra. Non si tratta solo di eliminare i pericoli immediati per le forze israeliane, ma anche di creare una nuova realtà fisica sul terreno, in vista della situazione del dopoguerra. Come per altre mosse eseguite da Israele, ciò che ora viene preso con una scrollata di spalle del pubblico israeliano non passerà così tranquillamente nella comunità internazionale”.

(Prima parte, continua)