23 Luglio 2023 - 15.59

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo, ha espresso preoccupazione riguardo ai membri del Gruppo Wagner, sostenendo che “stanno iniziando a metterlo in ansia” poiché desiderano “marciare verso Varsavia”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax, Lukashenko ha riferito che i membri del gruppo gli hanno detto: “Vogliamo andare in Occidente, permettetecelo. Beh, vogliamo fare un’escursione in Polonia, a Rzeszow”.

Durante l’incontro, Lukashenko ha presentato a Putin una mappa che illustra il trasferimento delle forze armate polacche ai confini dello Stato dell’Unione. Tuttavia, ha rassicurato Putin affermando di mantenere i membri del Gruppo Wagner in Bielorussia, come precedentemente concordato, e di non volerli spostare altrove poiché non sono di buon umore. Ha sottolineato di essere al corrente di tutto ciò che accade intorno all’Unione.

Lukashenko ha anche denunciato l’attivazione di molti mercenari e riserve strategiche, sottolineando che questa politica sconsiderata di coinvolgere persone impreparate e mercenari potrebbe non portare a nulla di positivo.

Ha fornito dettagli riguardo alle posizioni delle brigate delle forze armate polacche, evidenziando i loro spostamenti, inclusi quelli verso Rzeszow, un campo d’aviazione dove gli americani stanno trasferendo attrezzature. Il presidente bielorusso ha condiviso tali informazioni durante l’incontro, come riportato dall’agenzia statale Belta.