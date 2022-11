Ucraina, gli Usa: "I missili della Russia preoccupano il G20 per la destabilizzazione di Putin"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 19.11

Missili su missili per bombardare le infrastrutture civili e tentare di far cedere l’Ucraina mettendo in ginocchio la popolazione civile. Un crimine da vigliacchi, «Gli attacchi della Russia non faranno altro che far aumentare le preoccupazioni del G20 per l’impatto destabilizzante della guerra di Putin».

E’ quanto afferma il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, esprimendo «la forte condanna degli Stati Uniti dei nuovi attacchi missilistici russi in Ucraina, che pare abbiamo colpito edifici civili a Kiev ed altre zone del Paese».

«Non sfugge – aggiunge il consigliere di Joe Biden – che mentre i leader del mondo sono riuniti nel G20 a Bali per discutere questioni di importanza significativa per le vite delle persone nel mondo, la Russia di nuovo minaccia queste vite e distrugge infrastrutture cruciali ucraine».

Ribadendo il sostegno «al coraggioso popolo ucraino», Sullivan conclude che Washington e gli alleati «continueranno a fornire a Kiev il necessario per difendersi, compresi sistemi di difesa aerea, e che saremo al fianco dell’Ucraina fino a quando sarà necessario».