Detenuto dello Zambia muore combattendo per i russi in Ucraina: Lusaka chiede spiegazioni

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 17.46

Preroll

Uno studente zambiano di 23 anni, che stava scontando in Russia una pena detentiva di nove anni e sei mesi vicino a Mosca, è stato ucciso sul campo in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha annunciato oggi il governo dello Zambia. Lemekhani Nathan Nyirenda “è morto il 22 settembre 2022 in Ucraina”, ha detto in una nota il ministro degli Esteri Stanley Kakubo, aggiungendo di aver chiesto alla Russia “informazioni sulle circostanze in cui un cittadino zambiano, che stava scontando una pena detentiva a Mosca, ha potuto essere reclutato per combattere in Ucraina”.

Middle placement Mobile

Più volte è stato detto – e recentemente anche ammesso dalla stessa Russia – che detenuti nelle carceri sono stati convinti ad arruolarsi per la guerra in Ucraina con la promessa che dopo 6 mesi di guerra il loro debito sarebbe stato estinto.

Dynamic 1

Non si può escludere che la stessa cosa sia capitata al giovane dello Zambia. Vedremo cosa la Russia risponderà alle autorità di Lusaka.