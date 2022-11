L'esercito ucraino è arrivato al centro di Kherson

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 14.29

Le forze armate ucraine avrebbero raggiunto il centro della città di Kherson mentre la ritirata della Russia dalla città sembra caratterizzata da scene caotiche. Lo scrive il Guardian, parlando di soldati russi feriti, abbandonati o fatti prigionieri nel corso della ritirata, e dei bombardamenti ucraini mentre le truppe attraversano il fiume Dnpr.

Il ritiro delle truppe russe da Kherson non rappresenta un’umiliazione per la Russia e il presidente Vladimir Putin. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Interfax. Alla domanda se il ritiro da Kherson non fosse umiliante per Putin, Peskov ha risposto con un secco «no», aggiungendo che non c’è alcun rammarico per la cerimonia dello scorso 30 settembre relativa all’ammissione delle regioni ucraine alla Russia.