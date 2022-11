Kiev ai soldati russi intrappolati a Kherson: "Arrendetevi e sarete scambiati con prigionieri ucraini"

globalist Modifica articolo

11 Novembre 2022 - 17.07

Preroll

Un appello per una soluzione senza ulteriori spargimenti di sangue. La direzione dell’intelligence ucraina ha fatto appello a tutti i soldati russi rimasti a Kherson affinché si arrendano. Come riporta Cnn, sul proprio canale Telegram l’intelligence di Kiev ha scritto un messaggio rivolto alle truppe russe ancora presenti sulla parte occidentale della regione di Kherson, dopo il ritiro ordinato da Mosca.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Come previsto, dopo la ritirata del principale gruppo di truppe dell’esercito russo da Kherson, il vostro comando vi ha lasciati alla mercé del destino. I vostri comandanti vi esortano a cambiarvi in abiti civili e a cercare di scappare da Kherson da soli. Ovviamente non sarai in grado di farlo. Ogni soldato russo che resisterà sarà ucciso», recita il messaggio dell’intelligence ucraina.

Middle placement Mobile

«In caso di resa volontaria, l’Ucraina vi garantisce la vita e la sicurezza. Rispettiamo le Convenzioni di Ginevra, garantiamo ai prigionieri di guerra cibo, cure mediche e la possibilità di uno scambio con i militari delle forze armate ucraine tenuti prigionieri nella Federazione Russa», si legge ancora nella nota dell’intelligence ucraina.