Ucraina, ucciso un volontario americano in forza al battaglione internazionale di Kiev

8 Novembre 2022 - 16.44

Guerra in Ucraina e morte di uno dei tanti volontari che arrivano dall’estero.

Il Dipartimento di Stato americano non ha confermato ufficialmente la morte di Timothy Griffin, membro della Legione Internazionale ucciso ieri in Ucraina, limitandosi ad affermare di essere stato informato ma di non poter rilasciare commenti per “motivo di privacy”.

Il decesso di Griffin – il sesto combattente di nazionalità statunitense ucciso in Ucraina – era stato annunciato ieri dalla rete televisiva Nbc ed è stato confermato oggi della stessa Legione Internazionale.

Secondo quanto reso noto dalla stessa Legione Griffin era impegnato a fianco delle truppe ucraine nella regione di Kharkiv e sarebbe stato “ucciso in combattimento” nel corso di un attacco russo.