"Mosca minaccia di sparare ai suoi soldati in ritirata"

4 Novembre 2022 - 09.58

La Russia minaccia di sparare ai propri soldati in ritirata: lo scrive l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa di Londra, indica che probabilmente Mosca ha iniziato a schierare al fronte le cosiddette “truppe di sbarramento” o “unità di blocco”, il cui compito è quello di costringere i sodati a combattere con la minaccia di ucciderli se tentano la ritirata.

Gli esperti dell’intelligence di Londra indicano che probabilmente i generali russi hanno chiesto ai loro comandanti di usare le armi contro i disertori, autorizzando eventualmente anche la fucilazione.

Nella regione meridionale ucraina di Kherson, un funzionario dell’amministrazione filorussa ha affermato che è probabile che Mosca ritiri le sue truppe dalla riva occidentale del fiume Dnepr. Una previsione che se confermata sarebbe un importante punto di svolta nella guerra. “Molto probabilmente le nostre unità, i nostri soldati, partiranno per la riva sinistra”, ha affermato Kirill Stremousov, il vicecapo dell’amministrazione civile installata da Mosca, in un’intervista a Solovyov Live. In precedenza, la Russia aveva negato che le sue forze stessero pianificando di ritirarsi dall’area.