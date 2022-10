Ucraina, gli 007 di Londra: "La Russia non è in grado di ricostituire le scorte di missili"

globalist Modifica articolo

16 Ottobre 2022 - 11.16

Putin vuole la tregua in Ucraina non per arrivare ad una pace giusta e stabile ma per riprendere fiato e ricominciare a uccidere. Un’altra prova dei rumors arriva dagli 007 di Londra.

La Russia «probabilmente non è in grado di ricostituire le scorte di missili»: lo stima l’intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulla guerra in Ucraina. La Russia – si legge nel report diffuso dal Guardian – «probabilmente è incapace di produrre munizioni avanzate al ritmo con cui vengono consumate».

Il ministero della difesa britannico ha affermato che attacchi come quelli lanciati in tutta l’Ucraina lunedì dai russi, con circa 80 missili da crociera, rappresentano «un ulteriore degrado delle scorte di missili a lungo raggio, che probabilmente limiterà la loro capacità di colpire il volume di obiettivi desiderati in futuro».