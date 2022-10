Perdite russe in Ucraina: 90 mila combattenti irrecuperabili

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 21.40

Guerra in Ucraina, una strage, Oltre 90mila combattenti russi sono stati classificati come “perdite irrecuperabili” dall’inizio dell’invasione ucraina: è quanto riporta il sito russo iStories.

La “perdite irrecuperabili” comprendono morti, feriti, dispersi o militari comunque impossibilitati a tornare in servizio; il dato è vicino alla stima di 80mila perdite ipotizzata dai servizi statunitensi e britannici

La guerra continuerà in inverno

«Crediamo che l’Ucraina continui a combattere durante l’inverno e faremo ciò che serve per far avere loro ciò di cui hanno bisogno». Lo ha detto il Segretario della Difesa Usa Lloyd J. Austin III dopo la sesta riunione del gruppo di contatto per l’Ucraina a Bruxelles.

«Quei Paesi che non hanno la possibilità di offrire aiuto letale diano le divise invernali: ogni cosa aiuto in questo frangente», ha aggiunto. «Oggi il gruppo di contatto si è concentrato sui sistemi di difesa aerea e missilistica, l’artiglieria, gli obici, i tank e le munizioni relative: sono tutti mezzi cruciali per permettere agli ucraini di continuare a combattere».