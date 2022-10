Ramstein, Kiev esulta: "Presa la decisione storica di una no fly zone in Ucraina"

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 18.38

Guerra in Ucraina, ci sono da capire meglio alcuni possibili risvolti di questa fase che vede la controffensiva di Kiev mentre la Russia di Putin dopo le annessioni e i referendum farsa pensa a negoziati di pace.

«Un’altra Ramstein. E’ stata presa la decisione storica di chiudere il cielo sopra l’Ucraina. Rafforzare lo spazio aereo ucraino e i nostri sistemi di difesa è ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo in costante dialogo con i nostri alleati. Ho discusso la questione dei moderni sistemi antiaerei e antimissilistici per l’Ucraina con il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan».

Lo ha scritto su Twitter Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.