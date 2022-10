Missili Atacms: Kiev in pressing su Biden dopo i bombardamenti russi

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 19.49

Missili Atacms, possono fare la differenza: gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture ucraine sembrano in grado di dare una nuova spinta alla richiesta di Kiev di sistemi missilistici più sofisticati e armi a più lungo raggio. Lo riporta il Washington Post, ricordando come da tempo l’Ucraina chiede all’Occidente armi più potenti e sistemi di difesa aerea per contrastare la Russia.

Le richieste ucraine sono finora cadute nel vuoto negli Stati Uniti, dove l’amministrazione Biden si è opposta a consegnare a Kiev i tanto richiesti Atacms, Army Tactical Missile System.

Il rifiuto della Casa Bianca è stato motivato dalla necessità di evitare un’escalation della guerra. Ma alla luce degli attacchi sferrati nelle ultime ore da Vladimir Putin non è chiaro se la Casa Bianca rivedrà la sua posizione.