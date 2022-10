Gli 007 britannici confermano: "Metà dei carri armati di Kiev sono mezzi russi catturati"

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 10.35

«L’equipaggiamento russo catturato e riproposto, ora costituisce gran parte dell’equipaggiamento militare ucraino». Lo sottolinea il ministero della Difesa britannico nel suo quotidiano aggiornamento della situazione sul campo, riferendo che «l’Ucraina ha probabilmente catturato almeno 440 carri armati russi e circa 650 altri veicoli corazzati». «Oltre la metà della flotta di carri armati attualmente schierata in Ucraina è potenzialmente costituita da veicoli catturati», sottolineano gli 007 di Londra.

Per l’intelligence britannica, «l’incapacità degli equipaggi russi di distruggere l’equipaggiamento prima di ritirarsi o arrendersi mette in evidenza il loro scarso stato di addestramento e i bassi livelli di disciplina». «Con le formazioni russe sotto forte pressione in diversi settori e le truppe sempre più demoralizzate, è probabile che la Russia continui a perdere armamenti pesanti», ha concluso la Difesa.