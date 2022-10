L'Ucraina chiede nuovi missili agli Usa e promette di non colpire obiettivi in Russia

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 18.59

Preroll

La guerra in Ucraina va avanti e al momento le difficoltà dei russi sono ammesse anche da Mosca.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’Ucraina vuole ottenere più sistemi missilistici dagli Stati Uniti e ha offerto di mettere a disposizione di Washington la lista degli obiettivi russi da colpire in modo da rassicurare l’alleato sul fatto che tali armi non verranno usate per attaccare territori all’interno della Federazione.

Middle placement Mobile

È quanto hanno riferito funzionari ucraini citati dalla Cnn. Di fatto, la mossa ucraina dà potere di veto sui target all’amministrazione Biden che finora si è opposta a fornire a Kiev gli Army Tactical Missile System (Atacms), missili balistici superficie-superficie, sostenendo che gli Himars sono attualmente sufficienti.

Dynamic 1

Il timore di Washington è che l’invio di Atacms possa essere visto da Mosca come il superamento di una linea rossa.