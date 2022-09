Ucraina, gli 007 britannici: "La Russia sta spostando i sottomarini dalla Crimea"

globalist

20 Settembre 2022 - 09.55

Gli 007 britannici, dall’inizio della guerra in Ucraina, stanno quotidianamente pubblicando aggiornamenti sulla situazione dei due eserciti. Secondo l’ultimo rapporto, la Russia starebbe spostando i propri sottomarini dalla base della flotta del Mar Nero in Crimea.

L’intelligence britannica riferisce che la Russia ha dato il via al trasloco di vascelli di classe Kilo dal suo porto di origine a Sebastopoli in Crimea a Novorossijsk, Krasnodarskij Krai. I classe Kilo sono sottomarini silenziosi, diesel-elettrici di fabbricazione sovietica, per missioni di ricognizione, sorveglianza e di attacco.

La mossa è probabilmente dovuta al cambiamento nel livello di minaccia locale dovuto al miglioramento dei missili a lungo raggio dell’Ucraina, afferma il rapporto britannico dopo che il quartier generale della flotta e la base aerea sono stati oggetto di attacchi negli ultimi due mesi.