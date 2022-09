Controffensiva ucraina nel Donetsk: conquistato un borgo vicino a Lyman

globalist

17 Settembre 2022 - 12.54

Preroll

Continua la controffensiva ucraina nel Donetsk. I soldati della 66/ma brigata delle forze armate ucraine hanno annunciato la liberazione del villaggio di Shchurove, a 12 chilometri dalla città di Lyman.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’annuncio, come riporta Unian, è stato dato dai soldati ucraini in un videomessaggio nel quale i militari riferiscono che Shchurove, noto come piccolo villaggio turistico, è passato sotto il controllo di Kiev ed è stato completamente liberato dai russi. Nel video di vede anche un soldato di Kiev issa la bandiera ucraina sul villaggio.

Middle placement Mobile

Shchurove si trova a 12 chilometri da Lyman nella regione di Donetsk, dove sono in corso pesanti battaglie.