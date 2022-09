L'Ucraina propone un trattato per la sicurezza per prevenire altre aggressioni: l'Italia tra i garanti

globalist

13 Settembre 2022 - 18.57

Preroll

Sono stati invasi e confinano con due stati ostili come la Federazione russa e la Bielorussia. Così adesso l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato una bozza del rapporto con le raccomandazioni sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Al rapporto hanno contribuito il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak e l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le raccomandazioni contengono un appello per la creazione del `Trattato di sicurezza di Kiev´, un documento congiunto sul partenariato strategico che unisce l’Ucraina e gli Stati garanti. Yermak ha sottolineato che l’accordo sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina non sostituisce l’adesione alla Nato, ma è un mezzo per garantire la sicurezza fino a quando questa adesione non avrà luogo.

Middle placement Mobile

Tra le raccomandazioni principali presenti nel rapporto, c’è la necessità per l’Ucraina di «risorse per mantenere una forza difensiva significativa in grado di resistere alle forze armate e ai paramilitari della Federazione Russa» e di «uno sforzo pluridecennale di investimenti sostenuti nella base industriale della difesa dell’Ucraina, trasferimenti di armi scalabili e supporto dell’intelligence da parte degli alleati, missioni di addestramento intensivo ed esercitazioni congiunte sotto le bandiere dell’Unione europea e della Nato».

Dynamic 1

Il pacchetto di garanzie comprende «misure preventive di natura militare, finanziaria, infrastrutturale, tecnica e informativa per prevenire nuove aggressioni, nonché misure da adottare immediatamente in caso di nuova invasione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Inoltre, la struttura del Kyiv Security Compact include un vero e proprio pacchetto di sanzioni contro lo Stato aggressore e può includere anche componenti aggiuntivi, come accordi sulla fornitura all’Ucraina di moderni sistemi di difesa aerea/antimissilistica, accordi regionali sulla sicurezza in il Mar Nero e altri».

Il `Patto´ riunirà un gruppo centrale di paesi alleati insieme all’Ucraina che potrebbe includere «Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Polonia, Italia, Germania, Francia, Australia, Turchia e paesi nordici, baltici e dell’Europa centrale».