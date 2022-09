 Kiev: "52.250 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra"

globalist

10 Settembre 2022 - 12.05

Preroll

Stime di parte e – va detto – c’è anche da ricordare che ci sono anche migliaia di soldati ucraini uccisi. Circa 52.250 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che si registrano anche 239 caccia, 212 elicotteri e 898 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 2.136 carri armati russi, 1.259 sistemi di artiglieria, 4.584 veicoli blindati per il trasporto delle truppe oltre a 15 navi e 215 missili da crociera.

Middle placement Mobile

Uccisi 350 soldati russi in ultime 24 ore

Dynamic 1

Le forze armate ucraine affermano di aver ucciso 350 soldati russi nelle ultime 24 ore. Il dato appare nel bollettino giornaliero dello Stato maggiore di Kiev, riportato dal ministero della Difesa, secondo il quale l’esercito di Mosca ha perso in totale 52.250 uomini dall’invasione del 24 febbraio. Per quanto riguarda gli armamenti, l’esercito ucraino sostiene di aver distrutto in totale 2.136 carri armati, 4.584 veicoli corazzati e 1.259 pezzi di artiglieria.