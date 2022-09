Zelensky: "Le forze armate ucraine hanno liberato 30 insediamenti nella regione di Kharkiv"

globalist

9 Settembre 2022 - 21.49

La controffensiva ucraina al sud sta dando buoni risultati per Kiev, ma anche a Kharkiv alcune situazioni stanno cambiando.

«In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di più di 30 insediamenti nella regione di Kharkiv. In parte dei villaggi della regione sono in corso misure per controllare e mettere in sicurezza il territorio, stiamo gradualmente prendendo il controllo di nuovi insediamenti, ovunque stiamo restituendo la bandiera ucraina e protezione per tutto il nostro popolo».

Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky nel suo discorso serale, come riporta Ukrainska Pravda.

«Non dimentichiamo le altre aree. Feroci battaglie continuano sia nel Donbass che nel sud del nostro paese. Chiedo agli ucraini del territorio liberato: per favore informate i rappresentanti delle nostre forze di qualsiasi informazione a voi nota sui crimini degli occupanti in terra ucraina».