Scholz: "Putin vuole destabilizzare le democrazie europee, ma ha sbagliato i calcoli"

globalist

9 Settembre 2022 - 22.53

Preroll

Guerra in Ucraina e ricatti della Russia per destabilizzare chi si oppone all’invasione Il presidente russo Vladimir Putin blocca le forniture di gas verso l’Europa perché «vuole chiaramente indebolire o destabilizzare le democrazie europee. Ma non ci riuscirà. Ha sbagliato i calcoli. Perché noi europei siamo strettamente uniti e in modo solidale.»

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto oggi a Berlino il cancelliere tedesco. Olaf Scholz, in occasione di un incontro con Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Michel affermando che l’Europa ha bisogno d’unità ora più che mai e che si continuerà ad aiutare l’Ucraina. «Gli alti prezzi dell’energia sono un problema per i nostri Paesi» e sono al momento «più alti di quanto siano giustificati», ha anche aggiunto Scholz. Il cancelliere ha quindi parlato della possibilità di far scendere nuovamente i prezzi e dell’importanza di avere serbatoi gas pieni per affrontare l’inverno.