Il generale Mark Milley: "La Russia ha mancato i suoi obiettivi strategici in Ucraina"

globalist

8 Settembre 2022 - 19.45

Preroll

Guerra in Ucraina e ragioni per le quali un esercito poderoso e potente come quello russo non sia riuscito a prevalere sugli ucraini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nonostante fossero senza armi e senza equipaggiamenti, gli ucraini hanno dimostrato una competenza tattica superiore e una volontà superiore di combattere per il proprio paese e per la propria libertà».

Middle placement Mobile

Lo ha detto il capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley, durante una conferenza stampa insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein, in Germania.

Dynamic 1

Milley ha affermato che la Russia è stata «sconfitta» nella sua offensiva iniziata ad aprile, dopo i fallimenti già all’inizio dell’invasione.

“I loro obiettivi strategici in quell’offensiva non hanno avuto successo – ha detto – Non hanno preso tutto il Donbass e hanno solo attraversato il fiume Dnipro, a sud, nelle vicinanze di Kherson“.

Dynamic 2

Sebbene sia troppo presto per valutare appieno l’offensiva lanciata di recente da Kiev vicino a Kherson, «l’Ucraina sta effettivamente calibrando la manovra a terra mentre continua la sua offensiva». I progressi delle forze ucraine vicino a Kherson sono «costanti», ha aggiunto.