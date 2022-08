Kiev: "Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe vicino Kherson"

globalist

30 Agosto 2022 - 21.48

Guerra nel campo di battaglia e guerra di propaganda.

Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson, nell’Ucraina meridionale: lo ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian.

Arestovych ha aggiunto in un’intervista video che le forze di Kiev stanno anche bombardando i traghetti nella regione di Kherson che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Ma ha messo in guardia gli ucraini dall’aspettarsi una rapida vittoria nel sud del Paese.

Arestovych ha dichiarato su Telegram che “oggi è iniziata la parte attiva della liberazione del Sud dagli invasori russi”.

“Si tratta di un’operazione lenta e pianificata per sfinire il nemico, salvare le vite dei nostri soldati e civili”, ha aggiunto, sottolineando che “certamente molti avrebbero voluto un’offensiva su larga scala con le notizie della cattura di territori in un’ora, ma non combattiamo così. I fondi sono limitati”.

E “non combattiamo per dichiarazioni di alto profilo come il nemico. Combattiamo per la causa e questa richiede tempo e sforzi, quindi siate pazienti” perché “il processo non sarà molto veloce ma alla fine alzeremo la bandiera ucraina su tutti i territori dell’Ucraina”.