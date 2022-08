La Ue attacca Medvedev: "Le sue parole un tentativo di minare la nostra unità in difesa dell'Ucraina"

globalist

19 Agosto 2022 - 20.49

Solo idiozie di uno che ama spararle grosse per farsi bello agli occhi dello Zar. O qualcosa di più strutturato?

Le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, sulle prossime elezioni in Europa «sono uno dei molti tentativi del regime di Putin di minare la determinazione e l’unità dell’Ue nel condannare al più alto livello l’aggressione illegittima e non provocata della Russia all’Ucraina».

Lo ha dichiarato Nabila Massrali, portavoce della Commissione europea, commentando le parole dell’ex presidente russo, che ieri ha chiesto agli europei di punire alle urne «i governi idioti» per il loro sostegno all’Ucraina e per le conseguenze per la sicurezza energetica.

«Chiediamo ancora una volta alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina e di ritirare incondizionatamente tutte le sue forze e mezzi militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti», ha aggiunto la portavoce.