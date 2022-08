Gli 007 tedeschi: "La Russia aumenterà le attività di propaganda e spionaggio". Ecco come

globalist

17 Agosto 2022 - 20.49

Russia e 007. Faranno leva sul ‘partito della pagnotta’ ossia su quella parte di opinione pubblica insensibile alle tematiche internazionali ma sensibile solo al proprio interesse immediato.

L’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione non prevede al momento proteste di massa in Germania in relazione alla guerra in Ucraina, alla possibile carenza di energia e all’alta inflazione. Ma l’intelligence interna si aspetta nei prossimi mesi un sensibile aumento delle attività di propaganda e spionaggio russi, come ha spiegato oggi in un comunicato.

«La Russia usa in particolare la questione dell’approvvigionamento energetico dell’Europa come leva ibrida» per diffondere false informazioni e paure. «Ci si aspetta che la propaganda russa aumenti nell’ambiente estremista e alimenti le narrazioni complottistiche, con l’obiettivo di creare spaccatura nella nostra società», scrive l’Ufficio. Ci si aspetta anche che lo stato russo «rafforzi e adatti ulteriormente i suoi sforzi di ricognizione politica e militare», cioè di spionaggio, in Germania.