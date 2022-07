Ucciso nel Donetsk un giornalista ucraino che si era arruolato nell'esercito di Kiev

globalist

27 Luglio 2022 - 21.59

Guerra in Ucraina e carneficina quotidiana: il giornalista ucraino Oleksandr Savochenko, che si era arruolato come volontario nelle forze armate ucraine per combattere contro l’invasione russa, è stato ucciso vicino a Bakhmut, nell’oblast di Donetsk.

Lo riporta Ukrinform che cita una testata locale. Prima della guerra, Savochenko ha lavorato come giornalista a Kiev, prima al canale televisivo Stb, poi per agenzia di stampa Afp e, successivamente, all’emittente pubblica Suspilne. Si era occupato di notizie politiche e di economia.

Secondo quanto riportato dai media ucraini, Savochenko è il 37mo giornalista ucciso dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, 8 dei quali sono morti mentre svolgevano il loro mestiere e 29 come combattenti o, a causa dei bombardamenti russi, come vittime civil