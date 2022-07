Ucraina, l'ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza sospettato di essere una spia al soldo di Mosca

globalist

23 Luglio 2022 - 22.05

Guerra di propaganda e anche guerra di spie, soprattutto in un paese come l’Ucraina dove per motivi fin troppo ovvi gli 007 russi hanno una grande rete spionistica, che però ha fallito quando si era convinta che Zelensky sarebbe stato rovesciato.

L’Ufficio investigativo ucraino ha annunciato che l’ex vicesegretario del Consiglio di sicurezza Volodymyr Sivkovych è sospettato di lavorare per i servizi di intelligence russi e di gestire una rete di agenti in Ucraina che spiavano la Russia. Lo riporta il Kiev Indipendent.

L’ufficio ha anche affermato che Oleh Kulinich, l’ex vice capo del servizio di sicurezza ucraino in Crimea e recentemente detenuto, avrebbe fatto parte della stessa rete