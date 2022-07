Ucraina, gli 007 britannici: "La Russia sta perdendo forza, possibile contrattacco di Kiev"

globalist

21 Luglio 2022 - 18.50

Guerra in Ucraina è anche una guerra di logoramento. È probabile che l’esercito russo si prenda una pausa operativa di qualche tipo in Ucraina nelle prossime settimane, dando a Kiev un’opportunità chiave per contrattaccare.

Ad affermarlo è stato Richard Moore, capo del servizio di intelligence MI6, rivolgendosi all’Aspen Security Forum in Colorado. “Penso che stiano perdendo forza. Penso che i russi avranno sempre più difficoltà a fornire materiale nelle prossime settimane”, ha dichiarato. «Dovranno fermarsi in qualche modo, e questo darà agli ucraini l’opportunità di contrattaccare».