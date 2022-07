Ucraina, ci sono 21 mila indagini per crimini di guerra con Eurojust e la Corte penale internazionale

globalist

12 Luglio 2022 - 17.07

Preroll

Guerra in Ucraina e crimini di guerra. «Ci sono oltre 21mila indagini per crimini di guerra» in Ucraina. «Quattordici Stati membri stanno indagando per conto proprio. Lituania, Polonia e Ucraina, e ora Estonia, Lettonia e Slovacchia fanno parte di un team investigativo con Eurojust e la Corte penale internazionale, con la collaborazione degli Stati Uniti».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha reso noto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, al termine del Consiglio informale Giustizia a Praga. «Chiedo a tutti gli Stati membri di unirsi a questo team», ha aggiunto.