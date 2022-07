Ucraina: controffensiva di Kiev a Kramatorsk, i russi si ritirano

globalist

6 Luglio 2022 - 10.13

Guerra in Ucraina: i russi avanzano ma in alcune aree è l’esercito ucraino ad attaccare. L’esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe russe in direzione di Kramatorsk.

Lo riferisce lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, ma anche osservatori esterni sono stati in grado di confermare la notizia.

«Nella direzione di Kramatorsk, il nemico ha sparato contro le infrastrutture civili nelle aree di Siversk e Hryhorivka – si legge nel post – . I soldati ucraini hanno inflitto perdite significative al nemico durante il suo tentativo di offensiva nelle aree degli insediamenti di Verkhnokamianske, Belogorivka e Hryhorivka. Gli occupanti si sono ritirati».