Ucraina, gli Stati Uniti: "Un nuovo pacchetto di aiuti militari da 820 milioni di dollari"

1 Luglio 2022 - 22.42

La guerra continua: gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 820 milioni di dollari all’Ucraina.

Il nuovo pacchetto di aiuti includerà nuovi sistemi missilistici terra-aria e radar anti-artiglieria per rispondere agli attacchi a lungo raggio della Russia.

L’annuncio di questa sera segna il quattordicesimo pacchetto militare inviato dal dipartimento della Difesa Usa all’Ucraina dall’agosto 2021. In totale, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina oltre 8,8 miliardi di dollari in armi e addestramento militare.

Come parte del nuovo pacchetto, gli Stati Uniti acquisteranno due sistemi noti come Nasams, sviluppati in Norvegia e utilizzati anche per proteggere lo spazio aereo intorno alla Casa Bianca e al Campidoglio, a Washington.

Il Pentagono fornirà anche munizioni aggiuntive per i sistemi missilistici a medio raggio forniti all’Ucraina a giugno, noti come High Mobility Artillery Rocket Systems, o Himars.