Kiev: "Dalla Germania arrivati i Panzerhaubitze 2000, ossia gli obici a lungo raggio"

21 Giugno 2022 - 16.48

Guerra in Ucraina, i combattimenti vanno avanti. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha affermato che le forze di Kiev hanno «finalmente» schierato gli avanzati obici a lungo raggio inviati dalla Germania.

«I Panzerhaubitze 2000 sono finalmente parte dell’arsenale di obici da 155 millimetri dell’artiglieria ucraina», ha scritto Reznikov sulle reti sociali, ringraziando la controparte tedesca Christine Lambrecht.

Criticato anche in modo brutale dalle autorità di Kiev per la sua riluttanza a fornire loro armi pesanti, il governo tedesco aveva annunciato il mese scorso che avrebbe inviato sette obici semoventi all’esercito ucraino. L’esercito tedesco ha cento Panzerhaubitze 2000 nel suo arsenale ma solo quaranta sono pronti all’impiego in combattimento.