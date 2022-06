Ucraina, la polizia tedesca apre una indagine sui crimini di guerra russi commessi in Ucraina

globalist

18 Giugno 2022 - 19.54

Guerra in Ucraina e violazioni dei diritti umani e non solo: l’Ufficio federale della polizia criminale tedesca (Bka) ha annunciato di stare indagando su diverse centinaia di potenziali crimini di guerra russi commessi in Ucraina, precisando anche che sta cercando i mandanti militari e politici di questi crimini.

«Finora abbiamo ricevuto più di centinaia di indicazioni» ha dichiarato il presidente della Bka Holger Munch al quotidiano Welt am Sonntag. L’indagine non si concentra solo sugli autori di crimini di guerra, ma anche sui leader militari e politici di questi crimini.

«Questa è la parte più difficile della nostra indagine, un complesso lavoro di puzzle», ha detto Munch. «Il nostro chiaro obiettivo è identificare i responsabili delle atrocità, provare i loro atti attraverso le nostre indagini e assicurarli alla giustizia», ;;anche in Germania, che applica la giustizia universale consentendo che determinati crimini siano processati indipendentemente dal luogo in cui siano stati commessi. Ma «potrebbe volerci del tempo» perché le indagini relative alla guerra in Ucraina sono solo «all’inizio», ha ammesso Munch.