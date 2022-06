Gli 007 di Londra: "La Russia aumenterà le spese militari ma avrà problemi con la produzione"

globalist

14 Giugno 2022 - 11.29

La guerra in Ucraina continua: la Russia prevede di aumentare le spese militari, ma ciò non risolverà il problema del rifornimento delle riserve tecniche. Lo comunica il ministero della Difesa britannico, precisando che «il 10 giugno, il primo vice capo del complesso militare-industriale russo ha previsto che la spesa pubblica per la difesa aumenterà di 600-700 miliardi di rubli (fra i 9 e gli 11 miliardi di euro), il che potrebbe avvicinarsi a un aumento del 20% del budget per la difesa della Russia».

Tuttavia, l’intelligence britannica suggerisce che l’industria della difesa russa potrebbe avere difficoltà a soddisfare il piano: «È probabile che la produzione russa di alta qualità ed elettronica avanzata sia difficile e ciò potrebbe minare gli sforzi per sostituire le apparecchiature perse in Ucraina».